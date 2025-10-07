ACTIVISTA GOLPEADO POR POLICÍAS PIDE APOYO CIUDADANO TRAS QUEDAR SIN LENTES ESPECIALES POR AGRESIÓN

El activista Eloy Romero Acuña, representante del Frente Nacional por las 40 Horas en Campeche y enlace entre colectivos locales y nacionales, denunció haber sido víctima de abuso policial durante una manifestación pacífica frente al Congreso del Estado el pasado 28 de septiembre, en rechazo al nombramiento de Juan Pedro Alcudia como ministro.

Romero relató que la agresión ocurrió cuando intentó proteger a una compañera embarazada de la violencia de los agentes. “Interpuse mi cuerpo entre los policías y una compañera, pero fui sometido por más de seis elementos que me estrangularon, tiraron al piso y me golpearon, provocándome una contusión cerca del ojo derecho y la rotura de mis lentes”, declaró.

El activista explicó que sus lentes son indispensables, pues padece queratocono, una enfermedad degenerativa que deforma la córnea, causa fuertes dolores y reduce la visión. “Esta condición puede agravarse con golpes cercanos a los ojos, y ahora me encuentro sin mis lentes, lo cual ha afectado mi vida personal, profesional y mi labor como enlace de los colectivos”, señaló.

Debido al costo de los estudios médicos y del reemplazo del equipo óptico, Romero Acuña pidió el apoyo solidario de la ciudadanía para cubrir los gastos derivados de la agresión. Compartió los datos de su cuenta para quienes deseen colaborar: Banco BBVA, cuenta 156 424 8524, tarjeta 4152 3143 7966 2029.