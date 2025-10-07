CAMIONETA NO RESPETA ALTO, ATROPELLA Y LESIONA A MOTOCICLISTA

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron los primeros auxilios al guiador de una motocicleta que sufrió una lesión en la pierna derecha, tras ser impactado por una camioneta conducida por una mujer que no hizo su alto al salir de la avenida Joaquín Clausell.

Del accidente, ocurrido ayer por la noche, tomó conocimiento personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), mientras los involucrados discutían sobre el acuerdo para el pago de daños, pues alegaban tener la razón.

Los genízaros pidieron estacionar los vehículos a un costado del malecón, debido a que en la zona donde ocurrió el percance, que fue marcada con spray, circula el Tren Ligero.

Automovilistas avisaron al número de emergencias, en tanto el motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y no fue necesario hospitalizarlo. Se quedó en espera de un ajustador de seguros para tratar de llegar a un arreglo, de lo contrario, junto con la conductora de la camioneta serían puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.