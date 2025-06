EN REDES: CIBERNAUTAS LE DICEN A LAYDA REPRESORA Y QUE ELLA INCITA AL ODIO Y AFIRMAN QUE MORENA FUE LO PEOR QUE LE PUDO PASAR A CAMPECHE

Tras ser dado a conocer que el periodista Jorge González Valdez fue vinculado a proceso por el delito de odio, denunciado por la gobernadora Layda Sansores, usuarios de redes sociales la tildaron de represora, le exigieron renunciar, la acusaron de incitar al odio y de estar jodi3nd0 a la gente y la consideran como lo peor que le pudo pasar a Campeche.



Las muestras de encono se reflejan en textos como: “Ella es la que incita al odio un día sí y al otro también”, “Enferma de poder esta d3lincu3nte rata”, “Renuncia Layda, ¡represora!” y “Qué incitar si ella misma se ha ganado el odio de la gente por chismosa y por no sacar a Marcela, lo que les hizo a los policías y ahora con este señor, nada más por tus pu+0$ coj0n3s de estar jodi3nd0 a la gente… si ella misma se burla de las mujeres, es ella quien insta a odi@rl@”.



Además, “Morena es lo que peor que le pudo pasar al Estado”, “Lo que antes criticaba con fiereza, hoy lo ejerce sin piedad. Ni cómo ayudarla”, “Renuncia Layda, ¡represora!”, y “Muy mal esto, va peor, me quedo mudo, no volveré a comentar nada ante el autoritarismo del Gobierno de Morena, no me vayan a encerrar a la cárcel. En realidad Claudia, Layda y Marcela ganaron, nos callaron a los campechanos”.



El encono contra la manipulación de los órganos de justicia se hizo evidente con: “Ya está en la lista de las s¡c@rias de Layda, ya le tocará a la juez en el próximo sexenio de Eliseo”, “Es hora de sacar a estos n@rc0mor3nist@s a punta de m@dr@zos; n@rcomor3na la destrucción y corrupción de México. Traidores a la patria”, y “Si todos los mexicanos nos justamos y alzamos la voz podemos sacar a estas ratas asquerosas del poder; el pueblo manda, ratas inmundas”.



Sobre el periodista González Valdez, escribieron: “Le quitó el periódico Tribuna, le quitó el programa Expediente donde él decía la verdad de los malos manejos, corruptelas, lo secuestró, lo esposó, le pegaron 5 policías, lo encerraron y hasta llevaron al hospital con marcapasos del señor por padecer del corazón, y ahora él denunció y sus jueces de la gob le dan la razón a ella; eso es justicia en Campeche, esa es la gob que ustedes escogieron, eso queremos para Campeche, cómo la ven”.



Además: “Por eso Campeche está jodido por tanta gente que se deja engañar por el emblema de Morena y no se quiere dar cuenta que Layda fue lo peor que le pudo pasar al Estado, trajo a todos sus foráneos para saquear Campeche y la chinga se la llevan los ciudadanos mientras sus familiares y amigos se enriquecen corruptamente”.