TRAS FUNDARLO Y PERMANECER 12 AÑOS EN ACTIVO, ROBERTO REYES DEJA MORENA Y SE SUMA A PAZ

—“LA POLÍTICA NO DEBE SERVIR A LOS INTERESES DE UNOS CUANTOS”

San Francisco de Campeche.- Tras 12 años de militancia en Morena, del que fue fundador en Campeche, diputado local, sustituto del extinto Alejandro Gómez Cazarín y exaspirante a coordinador estatal de la transformación, el activista social y político Roberto Reyes Jiménez anunció su incorporación al partido PAZ (Construyendo Sociedades de Paz).

A través de un video, criticó que en el partido guinda las cosas han cambiado para mal, al recalcar: “El trabajo duro, como era hace 12 años cuando me sumé a Morena, no me asusta. La política debe servir para cambiar la vida de las personas y no para servir a los intereses de unos cuantos”.

Invitó a la ciudadanía a sumarse, aunque nunca haya participado en política, pues lo importante es tener la voluntad de aportar y la convicción de que podemos hacer las cosas mejor. No es sólo decir que las cosas deben cambiar, sino estar dispuesto a ayudar a cambiarlas.

Campeche merece más oportunidades, mejores condiciones de vida y un futuro de esperanza y tranquilidad para las familias, para lo cual hay que estar cerca de las comunidades, de los jóvenes y de quienes sienten que su voz no ha sido escuchada, subrayó Reyes Jiménez.

Por último, agregó: “Campeche merece PAZ, una nueva oportunidad, una nueva esperanza”.