“SI NO PODEMOS PAGAR, NOS DICEN QUE NOS VAYAMOS”, ACUSAN COMERCIANTES ABANDONO DEL PARQUE CAMPECHE Y RECLAMAN INDIFERENCIA DEL GOBIERNO DE LAYDA

El abandono del Parque Campeche y la falta de apoyo mantienen al borde del colapso a decenas de comerciantes, quienes aseguran que el espacio ha dejado de ser rentable mientras el Gobierno del Estado continúa exigiendo el pago puntual de las rentas sin atender las condiciones en las que opera el lugar.

El líder de los comerciantes, Rogelio Loeza Chin, aseguró que han buscado el respaldo de la titular de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, encabezada por Mariana Baeza Hernández, pero afirmó que la única respuesta ha sido que los locatarios deben seguir pagando rentas de entre tres mil y cuatro mil 300 pesos mensuales o desalojar los locales.

“Llevamos 21 años trabajando aquí y ahora nos dicen que si no podemos pagar, nos retiremos”, reprochó.

Rogelio Loeza Chin, representante de los Fiesteros, denunció que el parque enfrenta problemas de basura, malos olores, falta de iluminación y escasa afluencia de visitantes. Señaló que la instalación de un contenedor de basura sobre la avenida ha agravado la situación, convirtiendo el acceso al parque en un punto donde constantemente se acumulan desechos.

Sostuvo que cerca del 90 por ciento de los comerciantes mantiene adeudos debido a la falta de ventas y acusó al Gobierno de no emprender acciones para rescatar un espacio que, dijo, hoy luce “totalmente muerto”, mientras otros parques de la ciudad registran mayor actividad económica. Advirtió que, de mantenerse la indiferencia de las autoridades, más negocios podrían cerrar definitivamente.