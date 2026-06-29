lunes, junio 29, 2026
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SE FORTALECE MC DE MANERA INTERNA RUMBO AL PROCESO ELECTORAL DEL 2027: ARCE

-“CONFORME PASAN LAS ELECCIONES, MÁS GENTE SE HA UNIDO A NUESTRO MOVIMIENTO”

Paul Arce Ontiveros, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), informó que previo al proceso electoral, los encargados de los comités municipales refuerzan labores de acercamiento y atención a la militancia y campañas de afiliación en todo el Estado, pues conforme van pasando las elecciones, más gente se ha unido a nuestro partido.

Explicó que la intención es buscar que los ciudadanos tengan ese sentido de pertenencia, de ahí que se den a la tarea de caminar con la gente, dialogar con las estructuras y elegir a los representantes municipales, para llevar el mensaje partidista a todos los rincones de la entidad.

Arce Ontiveros añadió que en breve habrá campaña masiva de afiliación para nuevos militantes, así como capacitaciones para que quienes integran los comités municipales y el estatal estén actualizados en materia electoral.

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