HEINBAUM NIEGA NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DENUNCIADO, PERO SURGEN EVIDENCIAS DE SU DESIGNACIÓN

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que aún no había firmado el nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), luego de que se hiciera pública una denuncia por presunta violencia contra su pareja, sin embargo, documentos y publicaciones oficiales difundidos previamente muestran que el académico ya había sido presentado públicamente para asumir el cargo.

El analista José Díaz a través de X, compartió un publicación donde es cuestionada sobre el caso, Sheinbaum afirmó que la Secretaría de las Mujeres estableció contacto con la presunta víctima y sostuvo que no habrá protección para nadie. “Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”, declaró, al señalar que corresponde a la Fiscalía de Morelos investigar y determinar las responsabilidades.

No obstante, la mandataria también argumentó que el nombramiento aún no estaba formalizado porque faltaba su firma. “Yo no había firmado el nombramiento, apenas iba a pasar el trámite”, dijo, al anunciar que el cargo permanecerá en manos del director que se encontraba en funciones.

Las declaraciones presidenciales contrastan con los registros públicos. En Palacio Nacional, Sheinbaum había anunciado previamente a Víctor Rodríguez Padilla como próximo titular del INEEL y, además, el propio instituto difundió en sus canales oficiales un mensaje de bienvenida como nuevo director general. Tras conocerse la denuncia, la Presidencia sostuvo que el proceso administrativo no había concluido y que, por lo tanto, el nombramiento no surtió efectos.