MÁS DE 304 MIL HABITANTES VIVEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN CAMPECHE

Más de 304 mil habitantes de Campeche, equivalente al 32 por ciento de la población estatal, viven en zonas con alto riesgo de inundación, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que identificó cinco puntos críticos distribuidos en los municipios de Carmen, Candelaria y Palizada.

Durante la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil 2026, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que el Atlas Nacional de Riesgos ubica a ocho de los 13 municipios de Campeche con un nivel de riesgo muy alto por inundaciones, mientras que tres presentan riesgo alto y dos riesgo medio.

Precisó que, con base en información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los principales puntos críticos se localizan en la Laguna de Términos, en Carmen; el río Candelaria, en Candelaria; y el río Palizada, en el municipio del mismo nombre, cuerpos de agua que representan una amenaza constante durante la temporada de lluvias.

En materia de ciclones tropicales, la funcionaria señaló que 12 de los 13 municipios campechanos presentan riesgo de medio a muy alto. De ellos, cuatro registran un riesgo muy alto, dos riesgo alto y seis riesgo medio. Además, indicó que en 10 municipios podrían registrarse vientos con velocidades de entre 130 y 160 kilómetros por hora en caso de impacto de un ciclón.