lunes, junio 29, 2026
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RESCATA A SU GATA ENTRE LOS ESCOMBROS TRAS EL SISMO EN VENEZUELA

En medio de la tragedia provocada por el sismo en La Guaira, Venezuela, un joven logró rescatar con vida a su gata Martina de entre los escombros de su vivienda, en una escena que ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

El joven perdió a su madre, a sus dos hermanas y a su perro durante el desastre, además de que su casa quedó completamente destruida. Martina fue el único ser querido que logró encontrar con vida entre los restos del inmueble, convirtiéndose en el único vínculo que le queda tras la tragedia.

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