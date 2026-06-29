PERSONAL DE HOSPITAL EN OAXACA DENUNCIA DESABASTO Y EXIGE RESPUESTA DEL IMSS-BIENESTAR

Trabajadores del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, en Oaxaca, denunciaron desabasto de insumos y equipo médico que dificulta la atención de los pacientes y limita la operación diaria del nosocomio.

A través de un video difundido en redes sociales, personal del hospital, enfermeras, médicos, camilleros, trabajadores administrativos y del área de cocina enfrentan la falta de material básico para desempeñar sus funciones. Sostienen que el hospital opera al límite de su capacidad y que carecen de los recursos mínimos para brindar el servicio.

Los inconformes exigieron una respuesta inmediata por parte del IMSS-Bienestar para atender la problemática, al considerar que la situación representa una emergencia para el funcionamiento del hospital y la atención de los pacientes.