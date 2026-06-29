EL BARQUITO DE HIERRO Y LATÓN DE CASI $10 MILLONES ES “UNA PARTECITA DE LO MUCHO QUE SE VA A HACER PARA ATRAER TURISMO”: VÍCTOR SARMIENTO

Ante las críticas de actores políticos y ciudadanos en redes sociales por el barquito de hierro y latón de casi 10 millones de pesos que la secretaría estatal de Turismo, encabezada por Adda Solís Peniche, instaló en el malecón, el secretario de Gobierno de Campeche, Víctor Sarmiento Maldonado, dijo que es un tema minúsculo, pues “una partecita de lo mucho que se va a hacer para atraer turismo”.

Y el funcionario afirmó: “Este caso es un proyecto integral, holístico, no es un proyecto, con el barquito me están tocando un tema minúsculo, pues vamos a arreglar todo el malecón, le vamos a poner luces, plantas, a pintarlo para que los andadores estén bien arreglados, es decir, espectáculos, vamos a tener grupos folclóricos, es todo un proyecto integral”.

La iniciativa privada, añadió Sarmiento Maldonado, pronto pondrá el barco otra vez en uso para los paseos en el malecón, en fin, es todo un proyecto integral. Entonces, el barco ese del que me señalan, es nada más una partecita de lo mucho que se va a hacer para atraer al turismo.