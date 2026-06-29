LLEGA A SU FIN EL PROYECTO EMPRENDEDOR “LA MERCADITA”

San Francisco de Campeche.-Después de varios años de impulsar el emprendimiento y fortalecer la colaboración entre pequeños negocios, el proyecto “La Mercadita”, que se instalaba los fines de semana en el Parque de San Martín, anunció el cierre definitivo de sus actividades, con lo que concluye una etapa que reunió a decenas de emprendedoras, colaboradoras y consumidores.

A través de un comunicado, las integrantes del proyecto informaron que la decisión se tomó tras un proceso de reflexión sobre el camino recorrido, explicaron que “La Mercadita” nació con la intención de impulsar el emprendimiento, construir comunidad y convertirse en un espacio de encuentro para personas y proyectos con valores de colaboración y apoyo mutuo.

Aunque el mensaje no precisa causa específica del cierre, las responsables señalaron que el proyecto enfrentó distintos retos a lo largo de su trayectoria, y reconocieron que algunas decisiones, con la experiencia adquirida, las habrían tomado de manera diferente.

También indicaron que sostener un proyecto colectivo requiere adaptación constante, planeación y la capacidad de reconocer cuándo una etapa ha llegado a su fin, y agradecieron a emprendedoras, colaboradoras, clientas y clientes que formaron parte de la iniciativa, al considerar que su participación hizo posible el crecimiento y consolidación del proyecto durante los años que permaneció activo.

Asimismo, expresaron que cerrar este ciclo representa una forma de honrar la historia de La Mercadita, sus aportes y a todas las personas que hicieron posible su existencia.

En el mensaje de despedida, agradecieron el respaldo recibido y afirmaron que los proyectos comunitarios tienen la capacidad de transformar vidas, incluso cuando llega el momento de concluir una historia.