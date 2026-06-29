lunes, junio 29, 2026
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¡LE SACARON EL SUSPIRO!

Al ser cuestionado sobre el amparo concedido a Eliseo Fernández, tema que en los últimos años ha sido uno de los principales frentes de confrontación política entre el exalcalde y el Gobierno del Estado, el vocero de la gobernadora Layda Sansores San Román respondió brevemente que no tenía información al respecto y prefirió abruptamente cambiar la conversación hacia otro tema, sin profundizar en el asunto.

El colaborador de la mandataria expresó: “Qué les puedo decir, no tengo mucha información acerca de eso, creo que estamos ocupados trabajando, él tendrá sus procedimientos legales y pues le deseo lo mejor, no es la intención del Gobierno del Estado de Campeche, que está trabajando. Y un último anuncio, porque se me viene a la mente el fútbol, tenemos mañana partido México-Ecuador a las 7 de la noche”.

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