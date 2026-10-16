viernes, octubre 16, 2026
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INICIAN PROCEDIMIENTO CONTRA TRABAJADOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO POR RETIRAR “BIZCOCHO” DEL PLANTEL

La Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas  inició diligencias ministeriales contra el trabajador de la preparatoria “Profr. Ramón Berzunza Herrera” del Instituto Campechano que fue captado en un video cuando sacaba arrastrando al perro conocido como “Bizcocho” de las instalaciones del plantel.

El titular de la Vicefiscalía, Alexandro Brown, acudió al plantel para verificar las condiciones del lomito y confirmó que se encuentra en buen estado de salud, sin lesiones graves derivadas del incidente.

Pese a ello, las investigaciones continuarán para determinar si existe alguna responsabilidad penal por el trato que recibió el perro. Además, se anunció que un veterinario acudirá a revisarlo, supervisar su condición física y programar su esterilización.

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