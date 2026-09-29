MIENTRAS LAS OCURRENCIAS NO DAN RESULTADOS PARA ATRAER TURISTAS, LAS GRUTAS DE XTACUMBILXUNAÁN ESTÁN EN EL ABANDONO

Hopelchén.- En contraste con las decisiones del Gobierno del Estado, a través de su secretaria de Turismo, Adda Rubí Solís Peniche, y otras dependencias, para crear “atractivos” con costos millonarios, como el barco de latón y el jaguar de bronce, que no dan resultados positivos, los verdaderos sitios que en el pasado atraían a miles de visitantes a Campeche están en el abandono y se caen a pedazos, como las Grutas de Xtacumbilxunaán, en Hopelchén.

Lo anterior se puede constatar en una página dedicada a visitar sitios ubicados en zonas alejadas, selváticas o incomunicadas, que muestra las condiciones actuales de esa formación natural de millones de años.

El panorama es lamentable: las antiguas instalaciones turísticas, las taquillas y la entrada principal exhiben deterioro, saqueo y vandalización. Incluso, en el acceso a la caverna hay maleza, troncos, piedras y otros obstáculos.

¿Así quieren que vengan los turistas? ¿A qué? ¿A ver el barco, a subirse al tren, a rendirle reverencias al jaguar? Pero lo más lamentable es que las autoridades culpen a quien muestra la realidad porque hacerlo, argumentan, significa que no queremos a Campeche por hablar mal de él. ¡Qué tal!

Vía: Así es Campeche Noticias.