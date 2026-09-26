Tribuna internacional

Layda Sansores no quería que los señalamientos de Jorge Luis González Valdez se escucharan en Campeche, y lo que logró fue que esa voz tuviera una audiencia internacional.

En junio de 2025, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada dictó vinculación a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, por incurrir en presuntos delitos de odio e incitación a la violencia; le prohibió ejercer el periodismo durante dos años, cerrar el portal de Tribuna y una multa económica.

Una vez que los jueces federales revocaron tales aberrantes medidas cautelares, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, en una muestra más del servilismo, rastretismo y carencia total de ética de los juzgadores campechanos, ordenó al periodista no volver a referirse a la gobernadora Sansores, y que todas las publicaciones de Tribuna fueran revisadas por un censor que el propio Tribunal Superior de Justicia tendría que designar.

El objetivo era más que evidente: silenciar al periodista González Valdez, acallarlo, evitar a toda costa que ejerciera su derecho a la libertad de expresión y evitar que con sus críticas al desempeño público de la mandataria morenista, se siguieran mostrando los rasgos de la corrupción de esta Administración estatal.

Vueltas que da la vida. Al periodista González Valdez, a quien la gobernadora Sansores y sus juezas rastreras quisieron silenciar, recibió esta semana una distinción internacional, al ser designado director general de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores (AMPE) que agrupa a representantes de 40 países, y cuyas observaciones tienen resonancia mundial.

Layda Sansores no quería que los señalamientos de Jorge Luis González Valdez se escucharan en Campeche, y lo que logró fue que esa voz tuviera una audiencia internacional.

¿Justicia divina o karma? Usted decida.

Lo cierto es que “gracias” a la gobernadora Sansores, al periodista González Valdez se le ha otorgado una palestra, una tribuna pues, para mantener su defensa irrestricta de la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de pensamiento.

Es ciertamente una medida de protección a favor del periodista, quien sigue enfrentando el acoso y hostigamiento judicial en Campeche por parte del Gobierno de la señora Sansores, y a partir de ahora, cualquier ataque en su contra, sea físico o legal, se interpretará como un golpe a la libertad de expresión en el mundo.

Es ciertamente un reconocimiento a la extraordinaria trayectoria del periodista González Valdez, quien ha dedicado más de 50 años de su vida a la noble profesión del periodismo. Enhorabuena para él, y congratulaciones a los colegas que tendrán en Jorge Luis, indudablemente, a un digno representante, y a un valiente defensor de la libertad de expresión.