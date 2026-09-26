sábado, septiembre 26, 2026
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“IMAGINEN TODO LO QUE PODRÍAMOS LOGRAR” SI MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO TRABAJARAN DE LA MANO: BIBY RABELO

En medio de los retos que enfrenta #Campeche, la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre lanzó durante su segundo informe una reflexión sobre todo lo que podría alcanzarse si el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado sumaran esfuerzos para atender las necesidades de las familias.

“Imaginen todo lo que podríamos lograr si el municipio y el Gobierno del Estado trabajaran verdaderamente de la mano”, expresó Rabelo, al plantear un escenario de mayor coordinación, con recursos compartidos, proyectos conjuntos y soluciones a los problemas de la ciudadanía. “Cuando gobernamos juntos, gana Campeche”, agregó.

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