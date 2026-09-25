“¡AGARREN LO QUE PUEDAN!”

El llamado a todos los campesinos, colonos, amas de casa, obreros, estudiantes y todo tipo de ciudadanos es claro: agarren lo que se les brinda, y después voten contra los candidatos guindas…

–“¡Vaya que está en grande la repartidera de refrigeradores, estufas, hamacas, láminas, despensas y dinero en efectivo por parte del equipo de campaña del champotonero que quiere ser alcalde de la capital! Curiosamente, sus brigadas llegan como santacloses en las colonias que uno o dos días después visitará el “stripper del bienestar” para que la gente lo reciba con alegría y agradecimiento” narró a sus amigos el bolero don Memín.

–“Me consta el escandaloso derroche de dinero público con fines proselitistas, y creo que eso todos los estamos viendo, menos las autoridades electorales que son ciegas, sordas y mudas ante estas flagrantes violaciones a las leyes” se quejó doña Chela.

–“Estaba leyendo el intercambio de mensajes entre una lideresa naranja y otras simpatizantes de ese partido, que se excusaban porque las vieron recibiendo lo que manda el Gobierno de la Tía para posicionar al fracasado actor porno gay, y me encantó la respuesta que les dio la lideresa, les dijo: ‘ustedes agarren lo que les den expriman al Hinojosa, exíjanle su refri, su estufa, sus láminas, su apoyo económico, a las comunidades que no les hayan dado el dinero de comunidad modelo vayan a cantarle su precio para que se los den, recuerden que a los guindas no se le castiga no agarrando sus programas sociales que son de los mismos impuestos, se le castigara no votando por ellos” platicó el viejo Julián.

–“Fantástica la respuesta de la lideresa, y creo que esa es la idea que permea en la mayoría del pueblo noble y sabio, pero pobre, comentó el poeta Casimiro. Al régimen no se le castiga rechazando sus dádivas para posicionar a sus candidatos, sino votando en contra de ellos el día de la elección. El dinero ya está dispuesto para esos derroches, y lo menos que podemos hacer es despreciarlos” coincidió.

–“Es evidente que el reparto de todos esos obsequios, observó don Memín, tiene que hacerse en estas fechas, en que no ha iniciado el recuento de los gastos de campaña, porque si se sumaran estos derroches, rebasarían por muchísimo los topes establecidos y que la verdad, nadie respeta. Sirven solamente para tener controlados a los abanderados de la oposición, pero a los candidatos del régimen les permiten eso y más” anotó.

–“Por eso creo que el llamado a todos los campesinos, colonos, amas de casa, obreros, estudiantes y todo tipo de ciudadanos es claro: agarren lo que se les brinda, y después voten contra los candidatos guinda. Y hay que exigirles más, que pavimenten calles, que reparen el alumbrado público, que mejoren el sistema de agua potable, y si no pueden con eso, que ni se atrevan a entrar a las colonias, ejidos y comunidades. Si ya se hicieron tarugos durante cinco años, que por lo menos en este que es año electoral, hagan su trabajo como debe ser y después salgan a pedir el voto” exhortó doña Chela.