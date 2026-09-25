CIRCULA EN REDES: SE MOFAN DE LA ALCALDESA MARIELA; “TENABO ES TIERRA DE BACHES CON AGUA… Y DE PATOS FELICES”

Tenabo.- Por medio de sus redes sociales, un ciudadano tenabeño se mofó de la alcaldesa morenista Mariela Sánchez al publicar la foto de unos patos disfrutando el agua lluvia acumulada en un bache, y criticar que la Administración municipal se llena los bolsillos y sólo le preocupa tomarse fotos realizando un día de labor social sin atender sectores que realmente requieren atención.

Alberto E. escribió: “Tenabo tenabito, calles llenas de baches donde las autoridades correspondientes sólo se llenan los bolsillos, se toman fotos realizando limpieza de 1 día nomás y no se fijan de realmente que está más jodido. Que más se le puede hacer, pero ellos (los patos) lo disfrutan jaja”.