CIRCULA EN REDES: ¿NO QUE HABÍA PRUEBAS? CONTADOR DEL HERMANO DE “ALITO” DEJA KOBÉN BAJO FIANZA

Al contador del hermano de Alejandro “Alito” Moreno le cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada a libertad bajo fianza, lo que representa un revés para la Fiscalía Anticorrupción y pone al descubierto la fragilidad institucional con tintes de manipulación política en Campeche.

La torpeza institucional y la persecución política burda confirman que en Campeche la ley se aplica con sesgo y debilidad.

El poder político vuelve a imponerse sobre la justicia, dejando claro que la lucha contra la corrupción sigue siendo una promesa vacía.

Se trató de una audiencia maratónica que inició a las 3 de la tarde y concluyó por la madrugada de hoy, donde se confirmó el cambio de medida cautelar.

El imputado enfrenta acusaciones graves: peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido de funciones públicas y usurpación de funciones.

Se le vincula directamente con el desvío de millones de pesos durante la administración priísta, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no logró sostener sus argumentos frente al juez, lo que derivó en su salida del penal de Kobén bajo condiciones mínimas: pago de una fianza millonaria, restricciones de movilidad y firma periódica.

El paso por prisión fue breve, casi anecdótico. ¿Qué falló?

La Fiscalía Anticorrupción exhibe incapacidad técnica y sesgo político evidente, pues la semana pasada, durante el “puente” de las festividades patrias, fueron suspendidas las audiencias, pero no las que involucran a funcionarios ligados a Alito.

En esas diligencias, el vicefiscal César Manzanilla, brazo derecho de Loreto Verdejo Villacís, llegó tarde y con evidente descuido, lo que refleja una justicia utilizada como arma política más que como instrumento de legalidad.

Fuente: El Reportero del Crimen.