SIN LIBERTAD DE PENSAMIENTO NO HAY DEMOCRACIA, SINO DICTADURA Y TIRANÍA: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

-DESDE LA AMPE ATACAREMOS TRABAS Y OBSTÁCULOS TRADUCIDOS EN AGRESIÓN Y PERSECUCIÓN CONTRA COMUNICADORES CRÍTICOS

Donde no hay libertad de pensamiento no hay democracia, sino dictadura y tiranía, sentenció el director en México de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores (AMPE), Jorge Luis González Valdez, al subrayar que la agrupación atacará toda traba u obstáculo traducido en agresión y persecución contra comunicadores críticos.

Entrevistado en el programa Estado de los Estados, desde la cabina de MXN Televisión y Radio, por los también periodistas Lilia Arellano, Carlos Cardín Pérez y Enrique Pastor Cruz Carranza, González Valdez anunció: “Vamos a unirnos para defender la libertad de prensa y expresión, pero sobre todo la libertad de pensamiento, y vamos a atacar todo lo que signifique una traba u obstáculo al pensamiento, como el derecho de las audiencias”.

Expresó también que la gobernadora (Layda Sansores) se ha empecinado en adjudicarle paternidades, por lo cual enfrenta procesos legales.

Sobre la agrupación, relató que en abril pasado hubo una reunión en el Foro Mundial de la Voz con numerosos periodistas de diversos países, donde analizaron las condiciones en que se debate el periodismo, con comunicadores y escritores agredidos y perseguidos, teniendo como elemento fundamental a políticos que no quieren que se hable de ellos, sobre todo cuando tienen cuentas pendientes o se les hacen observaciones que lesionan el interés público.

Por eso, remarcó González Valdez, acordaron integrar la asociación, que ya tiene representantes acreditados en 35 países y cuenta con una página, y cuyo propósito es que haya solidaridad con el gremio en general, lo que ha sido bien recibido a nivel nacional e internacional.

Sobre por qué aglutina a periodistas y escritores, explicó que obedece a que muchos comunicadores han escrito libros y han sido perseguidos. Lilia Arellano intervino para mencionar a Anabel Hernández, quien, dijo, ha tenido que salir del país para protegerse.

Arellano, Cruz Carranza y Carlos Cardín lo felicitaron y le desearon éxito en su nueva encomienda.