SUBE DE TONO PLEITO #MORENA-#PT POR 2027; “NO TIENE FUERZA” PARA HACERNOS PERDER 12 GUBERNATURAS, RESPONDE MONREAL

-PERO DICE QUE PREFIERE MANTENER LA ALIANZA

El conflicto entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027 continúa, luego de que Ricardo Monreal respondió a la advertencia del coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, de que su partido podría hacer perder a Morena entre siete y 12 de las 17 gubernaturas que estarán en juego.

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuerza suficiente”, respondió Monreal, quien enseguida se pronunció por evitar una separación entre ambos partidos: “Me gustaría que el PT no concretara una separación, una ruptura”.

El desencuentro se centra en el proceso para definir las candidaturas rumbo a 2027. El PT exige encuestas espejo y una segunda medición en la que también participe, ante sus diferencias con el procedimiento seguido por Morena.