ALISTAN TRACTORES PARA LA “MARCHA EN CONTRA DE LOS DESPOJOS DE TERRENOS” DESDE LA NUEVA TRINIDAD HASTA PALACIO DE GOBIERNO DE CAMPECHE

-ES ESTE MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano convocó a la “Marcha en Contra de los Despojos de Terrenos”, así como contra los apagones y la mala calidad de la energía que distribuye la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no sólo en Campeche, sino en todo el país. La movilización partirá el 30 de septiembre desde la colonia La Nueva Trinidad y tendrá como destino el Palacio de Gobierno, en la capital campechana.

De acuerdo con la convocatoria, la movilización está dirigida a todos los campesinos y agricultores que, de alguna manera, han sido afectados por el despojo de sus terrenos o han padecido alguna situación que ha puesto en riesgo o ha significado la pérdida de sus tierras legalmente adquiridas y arduamente trabajadas.

Bajo el lema “Por el respeto a nuestras tierras, nuestro trabajo y nuestro futuro”, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano definió que será este miércoles 30 de septiembre cuando, desde sus comunidades y, de manera significativa, desde los poblados menonitas de Hopelchén, parta la caravana con tractores, camiones y otros vehículos para avanzar por carretera hasta llegar al Palacio de Gobierno, en la capital de Campeche.

La marcha es resultado, al menos en Campeche, de la denuncia de que, mediante artilugios legales y con la presunta complicidad de autoridades judiciales y del Gobierno del Estado, se pretende despojar de 500 hectáreas a menonitas en el municipio de Hopelchén, según denunciaron los inconformes.

Con esta convocatoria, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano busca visibilizar los despojos de tierras y exigir respeto a la propiedad legalmente adquirida por los productores del campo.