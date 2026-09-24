ANTE CRISIS Y DESEMPLEO, EMPRESARIOS ALISTAN DOCUMENTO CON PROPUESTAS PARA REACTIVAR ECONOMÍA Y ENVIARLO AL GOBIERNO

Campeche.- Al admitir que preocupa a las cámaras empresariales el desempleo en la entidad, ante lo cual es necesario generar otras fuentes de economía para crear espacios laborales, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Martha Reyes Aldama, reveló que los integrantes del sector elaborarán un documento con propuestas para presentarlo al Gobierno e ir resolviendo los temas que los afectan.

Precisó que durante la reunión mensual se realizó un ejercicio con cada presidente de cámara para conocer qué los está afectando, como la carga tributaria, y analizar qué pueden hacer para elaborar dicho documento. Resaltó que hoy en día no basta con créditos para mejorar la situación, sino que es necesario que exista estabilidad económica desde la iniciativa privada y mayor circulante.

Habrá interacción con los gobiernos Estatal y Municipal para ir resolviendo cada tema, cada uno desde su competencia, detalló Reyes Aldama, y reveló que, como sector, tratan de generar alianzas con otras entidades para salir de esta recesión que, aseguró, se da a nivel mundial.

Destacó que las empresas locales están unidas y en busca de una estrategia en beneficio de la entidad.