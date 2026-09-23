EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SANSORES NO RESUELVE LOS PROBLEMAS.

Mientras Layda Sansores asegura estar “más sana que nunca” y pierde el tiempo grabando y subiendo videos irrelevantes, el diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que Campeche atraviesa una situación económica y social grave, la cual podría agravarse en 2027 por la propuesta presupuestal de Claudia Sheinbaum que plantea reducciones en distintos rubros para el estado.

Moreira Valdez destacó los alarmantes indicadores económicos de Campeche: en 2024 la actividad económica disminuyó 7.7 por ciento, en el cuarto trimestre de 2025 cayó 10.6 por ciento, mientras en el primer trimestre de 2026 registró una contracción de 5.2 por ciento, de acuerdo con datos del INEGI. En materia laboral, reportó que 257 mil personas se encontraban en alguna modalidad de empleo informal, equivalentes al 60.3 por ciento de la población.

“Traemos un problema gravísimo y la pregunta es: qué está haciendo el gobierno de Layda Sansores para resolverlo. Yo la he visto perseguir periodistas, perseguir políticos y entrar en confrontaciones. Lo que no he visto es que consiga empleos para su estado y defender el presupuesto para el próximo año. Eso no lo he visto”, apuntó el legislador priísta. Nosotros tampoco hemos visto que haga nada en sus cinco años de nefasto gobierno.

GOBIERNO NO ESCUCHA A EMPRESARIOS.

“Los números no mienten”, afirmó tajante la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y cuñada del Jefe de la Oficina de la Gobernadora, Martha Reyes Aldama, al sostener que la economía de Campeche no está bien, que al sector empresarial lo presiona el costo de la nómina, y que es imperativo que los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, faciliten los trámites a quien pretenda invertir en la entidad.

La dirigente empresarial señaló que, aunque se trate de trabajadores que perciben el salario mínimo, al sumar las obligaciones patronales el costo real se incrementa de manera considerable, lo cual agobia a las empresas, asfixia la creación de nuevos empleos y aleja a los inversionistas. “Mantener a un trabajador representa una fuerte carga por su salario y prestaciones laborales”, aseguró.

Ante el catastrófico escenario que vive la economía de Campeche, Reyes Aldama planteó la urgencia de impulsar la construcción, pues genera empleos directos y activa una amplia cadena comercial con proveedores de materiales y servicios, transportes, y otros sectores. Sólo faltó preguntarle, ¿por qué, estando tan cerca de la oficina de la mandataria, no escuchan sus señalamientos?