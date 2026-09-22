STRIPPER Y DEMAGOGO

Es un demagogo indudablemente, y un adulador profesional que ha cimentado su carrera política bajo premisas de servilismo, rastrerismo, lambisconería y adoración fanática al poder y a la gobernanta…

–“Vaya que le pegaron duro a Esteban Dido, el champotonero que quiere ser presidente municipal de la capital, quien se atrevió a “subir” a sus redes sociales, un “extenso análisis” sobre las “fuerzas obscuras” que amenazan al país, sobre el “intento de regreso de los que han saqueado a la nación” y otras barrabasadas que demuestran que además de sus desviaciones hormonales, también está quedando mal de la cabeza” expresó don Memín a sus amigos de tertulia.

–“No está quedando mal de la cabeza, le corrigió de inmediato doña Chela, ese chamaquito ya anda con los tornillos sueltos desde hace tiempo. No te olvides que confesó su gusto por el fluido masculino que prolonga la vida, y que además, gustaba subir videos como Dios lo trajo al mundo como carnada de un auténtico depredador sexual. ¿Qué autoridad moral o intelectual puede tener un tipejo de esta calaña para lanzar ese tipo de discursos paranoicos y anti conspirativos?”.

–“Quizá ustedes no lo sepan, indicó con seguridad el viejo Julián, pero Esteban Dildo, es considerado por la Tía gobernanta como uno de sus ideólogos de cabecera. Lo lleva a su programa de los martes para que diserte sobre los principios y postulados de la 4T en el contexto actual, para que hable sobre economía, política y los logros del presente régimen, como si de verdad fuera un letrado experto en esos temas y tuviera cierta influencia sobre las masas”.

–“Ya bien decía doña Chela, intervino el poeta Casimiro, que ese jovenzuelo carece de autoridad moral para asumirse como la consciencia crítica de los jóvenes y los ciudadanos de nuestra entidad. Es un demagogo indudablemente, y un adulador profesional que ha cimentado su carrera política bajo premisas de servilismo, rastrerismo, lambisconería y adoración fanática al poder y a la gobernanta. Pero considerarlo un líder de opinión es un insulto para quienes sí influyen en la consciencia pública” aseveró.

–“Y es que además, en su extenso y distorsionado “análisis”, complementó don Julián, no habla de las corruptelas del régimen cuatrotero, de sus probados vínculos con grupos criminales, de sus escandalosos casos de corrupción, de la inutilidad de sus obras insignia, y del tráfico de influencias que permitió a los hijos del entonces Pejidente que consolidaran negocios que los convirtieron en multimillonarios en dólares. Cerrar los ojos a esa realidad es mentir, y quien miente no puede aspirar a la credibilidad”.

–“La verdad es que yo creo que se le ha dado mucha importancia a ese “análisis” que es tan desviado como sus tendencias sexuales. Intentó llamar la atención y lo logró, quizá de manera negativa, es decir, todos los comentarios fueron o de burla, o de risa o de rechazo a sus aseveraciones. Lo peor de todo es que si vio que le funciona la estrategia lo va repetir una y otra vez y yo creo que nadie está dispuesto a seguir escuchando sus sandeces” concluyó.