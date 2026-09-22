ISSSTE MANTIENE SIN FECHA CIRUGÍA DE ADULTA MAYOR TRAS MÁS DE UNA SEMANA HOSPITALIZADA, DENUNCIAN

Circula en Redes.- En una publicación en sus redes sociales, el sitio web de noticias y medios Anticorrupción Campeche dio a conocer que una familia denunció la falta de una fecha definida para la cirugía de su abuelita, hospitalizada en el Issste desde el domingo 13 de septiembre, alrededor de las 3:30 de la madrugada, por una fractura del cuello del fémur izquierdo.

La intervención había sido programada para el 18 de septiembre a las 3 de la tarde, incluso con las bolsas de sangre solicitadas y proporcionadas; sin embargo, tras movilizarla, se informó que el material quirúrgico estaba húmedo debido a un problema en el proceso de esterilización, por lo que la operación fue suspendida.

Posteriormente, la familia recibió la posibilidad de que fuera intervenida el día 20, pero nuevamente no se realizó la cirugía por falta de anestesiólogo, quien se encontraba de vacaciones y no tenía suplente. Al día siguiente, el traumatólogo no valoró a la abuelita ni proporcionó una nueva fecha, mientras que el médico originalmente responsable, de apellido Palomares, está de permiso, por lo que sería valorada por el doctor Zapata.

Además, la familia denunció otras situaciones: la infiltración de medicamento intravenoso que provocó inflamación y ardor, dificultades durante un turno nocturno para recibir revisión y medicamentos, el suministro de una dieta normal pese a tener indicada una dieta para paciente diabético y una elevación importante de glucosa.

Señaló haber acudido a la Dirección y Subdirección del Issste sin obtener hasta ahora una solución concreta.

También denunció que los baños para pacientes y familiares están fuera de servicio, situación que se complica para una persona adulta mayor con movilidad limitada. Aunque reconoció que cada paciente tiene prioridades médicas distintas, cuestionó que una persona que ingresó el sábado ya tenga programación, mientras su abuelita continúa esperando después de más de una semana hospitalizada.

Con documentación y evidencia de la cirugía programada, las bolsas de sangre y diversos incidentes, la familia solicitó a la institución y a las autoridades correspondientes revisar el caso, explicar la situación médica y administrativa, así como establecer una fecha para la intervención.