SHEINBAUM SE MOLESTA E INTERRUMPE A REPORTERO QUE LA CUESTIONÓ POR DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y PROTESTAS MÉDICAS; “NO ES CIERTO”

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se molestó e interrumpió a un reportero que le exponía las manifestaciones de médicos por falta de insumos en Veracruz y otros Estados, para afirmar que no hay protestas en todo el país y recalcar que “se ha avanzado mucho en el abasto de medicamentos y nadie ha dicho que estamos al 100%”.

El comunicador expuso que en Veracruz también fallecieron 2 personas por sarampión y que la gobernadora Rocío Nahle reconoció el desabasto de medicinas en algunos hospitales. Añadió que en Durango perdieron la vida 5 recién nacidos, por lo que cuestionó: ¿por qué el gabinete de Salud insiste en que hay abasto de medicinas y doctores, si hay protestas en todo el país?

Sobre el caso de Durango, la mandataria federal manifestó que se está investigando para conocer la causa y mantener contacto con las familias.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín publicó: “Le incomoda que le hablen de protestas por desabasto de medicinas. Dice que nunca habló de abasto al 100% ¿No presumió en su informe que el problema estaba casi superado? ¿No dijeron que estaríamos mejor que Dinamarca?”.