CONGRESO DE CAMPECHE INCUMPLIÓ PLAZO PARA ARMONIZAR LEGISLACIÓN INDÍGENA

San Francisco de Campeche.- El Tribunal Electoral del Estado de Campeche determinó la existencia de una omisión legislativa parcial del Congreso local por no concluir, dentro del plazo establecido, la armonización de la Constitución estatal y la legislación electoral con la reforma federal en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El asunto deriva del expediente TEEC/JDC/12/2026 y sus acumulados, promovidos por ciudadanos que se autoadscriben como indígenas mayas y una ciudadana afromexicana contra el Congreso del Estado. La existencia y acumulación de estos expedientes está registrada por el propio Tribunal Electoral.

Durante la sesión se explicó que el plazo de 180 días otorgado para realizar la armonización ya venció; sin embargo, existen dos iniciativas pendientes relacionadas con modificaciones a la Constitución local y a la legislación electoral.

Por ello, el Tribunal ordenó al Congreso concluir el proceso legislativo correspondiente para armonizar las disposiciones estatales con la reforma constitucional federal del 30 de septiembre de 2024.

Además, vinculó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche para realizar las acciones necesarias que garanticen medidas afirmativas para la participación de integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2026-2027. El IEEC ya desarrolla actividades preparatorias para ese proceso electoral.