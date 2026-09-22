EL GOBIERNO PAGA MÁS DE 100 MIL PESOS DIARIOS A MOVIBÚS POR PRIMER TRANSBORDO GRATUITO DEL KO’OX: EDUARDO ZUBIETA

San Francisco de Campeche.- La empresa Movibús no pierde ningún peso al ser ahora gratuito el primer transbordo, pues el Gobierno del Estado absorbe el costo y le paga más de 100 mil pesos diarios por ese concepto, reveló el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco.

Luego de la presión social por dicho cobro se tomó esta decisión, y el funcionario explicó que el monto se determina mediante la telemetría y posteriormente es pagado a la empresa.

Zubieta Marco expuso: “Los 100 mil pesos, este, mucha gente le llamaría subsidio, porque el subsidio es directamente al ciudadano. O sea, nosotros identificamos más de 100 mil pesos porque la telemetría nos dice: fue tanto lo que dejó de pagar el ciudadano, y el Gobierno del Estado se lo paga a Movibús, que no pierde. Tiene que ser sustentable, sostenible; evidentemente tenemos que apoyar en esa parte”.