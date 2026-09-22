ENCUESTA DE CRIPESO COLOCA A LAYDA ENTRE LOS PEORES GOBERNADORES DEL PAÍS EN APROBACIÓN

De acuerdo con el Ranking Gobernadores de México de septiembre de 2026, elaborado por Cripeso Servicios de Consultoría, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, registró 38.66% de aprobación ciudadana, con lo cual quedó en el lugar 28 de 32.

La nueva calificación para la mandataria del Estado campechano, donde la inseguridad no da tregua con más ejecuciones y robos, mientras la economía sigue en caída libre con el cierre de empresas, derivó de las respuestas de campechanos al planteamiento: “Con lo que usted sabe o conoce, ¿aprueba o desaprueba su gestión como gobernador/a?”.

La “escoltan” Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur, con 37.80% y en el lugar 29; Yeraldine Bonilla, de Sinaloa, con 36.49% (lugar 30); Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, con 33.79% (lugar 31), y David Monreal, de Zacatecas, con 29.02%, que lo coloca en el último lugar nacional.

En el extremo superior del ranking se ubicaron Manolo Jiménez, de Coahuila, con 63.85% de aprobación; Mauricio Kuri, de Querétaro, con 60.57%; Teresa Jiménez, de Aguascalientes, con 58.88%, y Libia Denisse García, de Guanajuato, con 57.14%.