MINIMIZA JORGE LAVALLE EL CIERRE DE EMPRESAS; “ES UNA SIMPLE REALIDAD Y HAY DESINFORMACIÓN POR PROCESO PREELECTORAL”

-Cierre de maquiladora de Calkiní fue porque una de las dos empresas que la tenían retiró sus contratos, pero el dueño se quedó con una infraestructura de primera, afirma

Contrario a las declaraciones de dirigentes de cámaras empresariales que advierten de una crisis económica que los está orillando a cerrar y a tomar medidas que causan desempleo, para el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, minimizó la situación al afirmar: “Evidentemente hay empresas que abren y otras que cierran, y eso es simplemente una realidad”.

Además, aseguró que hay “muchísima desinformación por el proceso preelectoral en que estamos inmersos”.

Siempre estamos solidarizados con los empresarios, no queremos que nadie cierre y hemos lanzado varios programas para hacer nuestra parte, pero evidentemente hay empresas que abren y otras que cierran, y eso es simplemente una realidad, apuntó el funcionario.

Sobre el tema del empleo, Lavalle Maury insistió en que hay mucha desinformación, pues los datos que ha presentado son muy positivos y tan sólo el mes pasado ha sido el mejor del año en generación de fuentes de trabajo, pues se ha ido al alza con poco menos de 7 mil espacios laborales generados en total. “Está funcionando la estrategia de diversificación económica”, presumió.

Ante la afectación por el tema petrolero, aseguró que seguimos teniendo potencial energético y otras vocaciones donde se está trabajando.

De la maquiladora de Calkiní, Lavalle Maury dijo que ha visto cualquier cantidad de “opinólogos” que hablan de una crisis cuyos comentarios son irresponsables, porque el cierre “no fue por un quiebre, sino porque era una inversión compartida entre dos empresas, una de las cuales fue vendida a otro fondo que tomó la decisión de retirar sus contratos en toda América, no sólo de Campeche, pero ahora el dueño de la maquiladora tiene una infraestructura de primera”.