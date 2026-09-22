TEEC ECHA ABAJO PARTE DE RESOLUCIÓN DEL IEEC CONTRA BIBY RABELO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN 

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) revocó parcialmente la resolución del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) contra la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, al determinar que dos de las infracciones atribuidas carecieron del análisis necesario para estar debidamente fundadas y motivadas.

El asunto corresponde al juicio ciudadano TEEC/JDC/16/2026, promovido por Rabelo de la Torre contra la resolución CG/R001/2026 del Consejo General del IEEC. De acuerdo con el proyecto presentado ante el Tribunal, el IEEC realizó un análisis para acreditar el uso indebido de recursos públicos; sin embargo, no hizo el mismo ejercicio respecto de las infracciones por promoción personalizada y actos anticipados de campaña.

Por ello, el agravio planteado por la alcaldesa fue considerado parcialmente fundado y el IEEC deberá emitir, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, una nueva resolución en la que funde y motive si se acreditan o no esas dos infracciones.