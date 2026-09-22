INCREMENTARÍA DENGUE POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS; YA SUMAN 42 CASOS: SSA

Las condiciones climáticas podrían provocar un incremento en los casos de dengue este año en Campeche, donde hasta la semana epidemiológica 46 se contabilizan 42 contagios, informó el titular de la Secretaría de Salud (SSA), Orlando Alvarado Rivadeneyra.

Explicó que las lluvias y otros factores climáticos favorecen la reproducción del mosquito transmisor, por lo que desde el sector salud ya se contemplaba un escenario con una mayor incidencia respecto al periodo anterior. Asimismo, adelantó que para noviembre se prevé comenzar con la estrategia del llamado “mosco bueno”, mediante Wolbachia, una bacteria utilizada para reducir la capacidad del mosquito Aedes aegypti de transmitir el dengue.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud reforzó las acciones para combatir al mosquito, principalmente en Ciudad del Carmen y Campeche. En Carmen se desarrollan campañas de descacharrización en coordinación con el Ayuntamiento, además de fumigaciones y vigilancia mediante ovitrampas. Las acciones también alcanzan comunidades de los alrededores, así como Sabancuy y Champotón.

Hasta el momento, entre los 42 casos registrados no existen pacientes con dengue grave ni complicaciones hemorrágicas. El secretario pidió a las familias mantener patios y alrededores de las viviendas libres de recipientes que acumulen agua y aplicar las medidas de prevención de lavar, tapar, tirar y mantener limpios los espacios.