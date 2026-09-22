18 APAGONES EN UNA SOLA NOCHE GOLPEAN A ISLA AGUADA Y CFE AÚN NO ENCUENTRA LA FALLA

-Habitantes y empresarios reportan aparatos dañados y pérdidas en hoteles.

Al menos 18 interrupciones en el suministro eléctrico se registraron durante una sola noche en la villa de Isla Aguada, situación que habría provocado daños en aparatos eléctricos y pérdidas económicas entre habitantes y prestadores de servicios, denunció el comisario Alberto Emir Aranda Téllez.

El comisario señaló que los constantes cortes de energía han afectado refrigeradores, congeladores y ventiladores. Incluso aseguró que él mismo sufrió daños en dos aparatos y que ya inició el procedimiento correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Indicó que está misma situación también afecta a Isla Aguada, Atasta, Ciudad del Carmen, Sabancuy, Chicbul, Plan de Ayala, Calakmul, Seybaplaya y Campeche.

Aranda Téllez cuestionó los trámites que deben realizar los usuarios para solicitar una posible reposición de los equipos afectados, pues indicó que se requiere presentar facturas y esperar un dictamen para determinar la procedencia de la reclamación. La situación también alcanzó al sector hotelero, algunos huéspedes han decidido abandonar sus habitaciones ante las fallas eléctricas, lo que ha obligado a prestadores de servicios a devolver pagos y asumir pérdidas en una temporada que calificó como complicada por la baja afluencia turística.

De acuerdo con Aranda Téllez, personal de la CFE le informó que todavía no se ha identificado la falla que provoca las interrupciones. Añadió que habitantes reportaron posibles estallidos y chispazos en algunos puntos de la red, por lo que convocó a la comunidad a reportar los sitios donde detecten anomalías para facilitar su ubicación.