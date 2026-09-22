NO MANEJO RECURSOS PÚBLICOS PERO LOS FUNCIONARIOS SÍ, AFIRMA ELDA CASTILLO AL CONFIRMAR QUE VA POR LA COORDINACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CAMPECHE

-Por esa razón no ha pedido permiso para separarse de su cargo, recalca

Al confirmar que quiere ser coordinadora de la Presidencia Municipal de Campeche, para lo cual está en espera de la convocatoria, la diputada federal de Morena, Elda Castillo Quintana, señaló que no ha pedido permiso para separarse del cargo porque no ejerce presupuesto público de ningún tipo, a diferencia de los funcionarios de Gobierno.

A diferencia de diputados federales y locales, explicó, los secretarios y otros funcionarios de los tres niveles de Gobierno sí tienen bajo su responsabilidad recursos públicos, razón por la cual existen disposiciones para que se separen de sus cargos o renuncien cuando participan en una contienda interna. “Todos los que son de los tres órganos de Gobierno ejercen presupuesto gubernamental”, expresó.

Esta declaración dio lugar a la pregunta de si esa disponibilidad de recursos representa una ventaja para quienes buscan una candidatura dentro de Morena y si, en consecuencia, algunos funcionarios podrían estar utilizando recursos públicos para impulsar sus aspiraciones en campañas internas, a lo que respondió: “No, yo no estoy diciendo eso”.

Castillo Quintana remarcó la diferencia entre los diputados y funcionarios de Gobierno, al insistir en que éstos sí manejan recursos públicos, mientras legisladores no cuentan con presupuestos estatales, municipales o federales para realizar su actividad, sólo lo que ganan y el “pequeño apoyo” que reciben para ayudar a la ciudadanía, que en su caso es de 28 mil pesos para los 7 Municipios a su cargo.

“No tengo presupuesto federal, estatal ni municipal, pues como decía López Obrador: con tenis y con la boquita convenciendo a la gente”, subrayó.