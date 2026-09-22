martes, septiembre 22, 2026
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CAMPECHE REPORTA 18 CASOS DE COVID-19 Y 13 DE INFLUENZA, PERO HAY QUE ESTAR ATENTOS POR EL REGRESO A CLASES, RECOMIENDA ORLANDO ALVARADO

Actualmente hay registrados 18 casos de Covid-19 y 13 de influenza, sin que se registre un incremento en la incidencia, reveló el secretario estatal de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, quien pidió a los padres de familia estar atentos, en este regreso a clases, a cualquier síntoma de infección respiratoria en sus hijos, para llevarlos al médico y saber con exactitud qué enfermedad tienen.

Es difícil diferenciar inicialmente entre Covid-19, influenza y otros padecimientos respiratorios, de ahí la importancia de prestar especial atención a signos de alarma, como dificultad para respirar, y acudir al médico en cualquier institución del sector salud.

Alvarado Rivadeneyra afirmó que existe coordinación con la Secretaría de Educación para que docentes y personal escolar informen a las familias cuando detecten signos de alarma.

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