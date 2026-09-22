MORENA Y ALIADOS PONEN CANDADO A LA DOBLE NACIONALIDAD PARA ASPIRAR A PRESIDENCIA Y GUBERNATURAS

Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional que establece restricciones para que personas con doble nacionalidad puedan postularse a la Presidencia de la República o a la titularidad de los gobiernos estatales.

El dictamen, respaldado por diputados de Morena, PVEM y PT, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece como requisito no adquirir ni invocar otra nacionalidad para aspirar a esos cargos, por lo que quienes cuenten con doble nacionalidad tendrían que renunciar a la adicional.

La reforma entraría en vigor en 2028 y, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación del dictamen, la restricción se limita a quienes busquen la titularidad del Poder Ejecutivo federal o de los estados, sin modificar el artículo 32 constitucional relacionado con los derechos de los mexicanos que cuentan con otra nacionalidad.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión del dictamen en lo particular.