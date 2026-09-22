OPINIÓN: MÉXICO, CEMENTERIO DE PERIODISTAS EN 2026: LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MOMENTO CRÍTICO POR REPRESIÓN Y AMENAZAS | Por M.A. BAZAN MAPEN

Política Penínsular opinión

21/09/26

NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas

Ocho periodistas fueron asesinados en México en lo que va de 2026. Casi uno por mes. El dato, revelado por El País y confirmado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), coloca al país otra vez como el más mortífero de América para ejercer el periodismo.

El crimen de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de CORTV Oaxaca, asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, elevó la cifra a ocho. Antes cayeron:

Roxana Guzmán (Veracruz, 26 junio): secuestrada y hallada sin vida. Ocho detenidos, entre ellos cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y miembros del Grupo Sombra.

Alex Serna / Manuel Alejandro Moreno Serna (Guerrero, 22 junio): encontrado en un tambo de plástico en Petatlán, con huellas de tortura.

Josué Martínez (Puebla, 16 julio): director de Noticias de San Martín Texmelucan, asesinado frente a su hijo de 13 años.

Ricardo Zúñiga Rosas (Puebla): fotógrafo y creador de contenido, asesinado tras denunciar el mal manejo de un basurero municipal.

Cubrían política y narcotráfico. Denunciaban basureros, caciques, policías coludidos. Todos habían recibido amenazas.

Veracruz encabeza los casos. Oaxaca, Guerrero y Puebla le siguen. La SIP exigió investigación inmediata y sanciones. No hay detenidos en la mayoría de los casos.

No es violencia aislada, es censura por bala. Y el Estado es responsable por omisión.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EN SU HORA MÁS OSCURA

La Asociación de Medios de Información (AMI) lo ha puesto en blanco y negro: la libertad de prensa no se respeta en 130 países del mundo. No es una percepción, es un dato que confirman Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la UNESCO.

La Clasificación Mundial de RSF 2025-2026 es demoledora: por primera vez, las condiciones para ejercer el periodismo son “difíciles” o “muy graves” en más de la mitad de los 180 países evaluados, la cifra más alta desde que existe el índice. En 160 de los 180 países, los medios no logran estabilidad financiera, y la economía se ha convertido en arma de censura.

La UNESCO denuncia además que en 160 países existe un “mal uso” del sistema judicial contra la libertad de expresión, con leyes de difamación, ciberseguridad y fake news usadas para acosar periodistas.

El mapa del silencio:

Asia: China, con 121 periodistas detenidos, es la mayor cárcel de periodistas del mundo.

África y Medio Oriente: Siria acumula 37 desaparecidos, Yemen es el país con más secuestrados por los hutíes.

América: México cayó al puesto 124 y sigue siendo “el más mortífero de la región para ejercer el periodismo”. Nicaragua, Cuba y Venezuela, sin libertad de prensa.

Europa: España retrocede 6 puestos al lugar 29 por demandas abusivas para intimidar.

La libertad de expresión no es concesión del poder, es derecho blindado por la ley:

Artículo 19, Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión.

Artículo 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: protege buscar, recibir y difundir información sin fronteras.

Artículo 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos: prohíbe la censura previa.

Artículos 6º y 7º, Constitución Mexicana: la manifestación de ideas no será objeto de inquisición; es inviolable la libertad de escribir y publicar.

Cuando matan, encarcelan o asfixian económicamente a un periodista, no atacan a una persona: atacan tu derecho a saber.

Marco legal que México viola con cada asesinato impune:

Artículos 6º y 7º Constitucional: la libertad de expresión y de prensa son inviolables. El Estado debe garantizarlas.

Artículo 13, Convención Americana: prohíbe el asesinato como forma de censura indirecta.

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Art. 1 y 6: obliga a la Federación a prevenir, proteger y garantizar.

Artículo 21 Constitucional: obliga a investigar y sancionar. La impunidad del 95% en crímenes contra periodistas es violación constitucional.

Ocho nombres en 2026. Seis rostros en una imagen de Milenio que ya es historia trágica. No son cifras, son periodistas.

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