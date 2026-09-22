CAMIONETA VUELCA EN LA CARRETERA ESCÁRCEGA – CHAMPOTÓN; DOS PERSONAS RESULTAN LESIONADAS

Dos personas resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera con dirección a Champotón, donde la unidad terminó con las llantas hacia arriba y en medio de la cinta de rodamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido uno de los factores que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad; sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar las causas exactas del accidente. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los dos ocupantes.

De manera preliminar, se informó que las lesiones que presentaron no serían de gravedad. La camioneta permaneció sobre la carretera mientras se realizaban las labores correspondientes, por lo que automovilistas que transitaban por la zona tuvieron que extremar precauciones. Autoridades tomaron conocimiento del percance e iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias de la volcadura.