MÁS DE 22.8 BILLONES DE PESOS A OBRAS, PROGRAMAS Y DEUDA DURANTE GOBIERNOS DE MORENA

En redes sociales circula una imagen denominada “La cuenta de México”, que presenta una suma de 22.834 billones de pesos atribuida a proyectos, programas, subsidios y deuda pública durante los gobiernos de Morena.

Entre las cantidades señaladas aparecen 515 mil millones de pesos para el Tren Maya, 415 mil millones para el AIFA, 400 mil millones para la Refinería Dos Bocas y 330 mil millones por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

La relación también incluye 62 mil millones para el Tren Transístmico, 35 mil millones para Mexicana de Aviación, 46 mil millones para Internet para Todos, 15 mil millones correspondientes a Segalmex y 4 mil millones para la Megafarmacia. Uno de los montos más elevados que presenta el gráfico corresponde al aumento de la deuda, calculado ahí en 9 billones de pesos, además de 3 billones atribuidos a subsidios para Pemex.