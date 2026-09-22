EMPRESARIOS PONEN SUS ESPERANZAS EN FESTIVAL DEL PIRATA Y EL RON PARA GENERAR DERRAMA ECONÓMICA

Con la realización de la primera edición del Festival Internacional del Pirata y el Ron, empresarios de diferentes rubros esperan que con ello sean beneficiados hoteles, restaurantes, comercios y otros prestadores de servicios, señaló la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Martha Reyes Aldama.

Respaldó la iniciativa que se realizará del 20 al 22 de noviembre, y señaló que los distintos gremios empresariales habían solicitado este tipo de actividades como una alternativa para incentivar el movimiento económico en Campeche. Señaló que desde la iniciativa privada también pueden impulsarse proyectos pequeños y grandes que contribuyan a generar consumo y movimiento económico.

“Precisamente vengo de reunir al Consejo Coordinador con todos los gremios que pedían este tipo de eventos para la economía”, expresó. Consideró que la llegada de visitantes puede generar beneficios indirectos para diferentes sectores.

En su primera edición este festival contará con clases de mixología, reuniones de negocios, mesas de trabajo para inversionistas y un festival cultural que tendrá como actividad principal el concierto de la agrupación Moenia. Se buscan atraer al menos a 10 mil visitantes y generar una derrama económica estimada en 15 millones de pesos durante tres días de actividades.