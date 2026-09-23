REAPARECE ELISEO FERNÁNDEZ EN EL ESCENARIO POLÍTICO

En sus redes sociales, el exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, dio a conocer su regreso al escenario político al reunirse con parte del equipo de Movimiento Ciudadano (MC) en Ciudad del Carmen.

Eliseo escribió: “Con parte de nuestro gran equipo Carmen”.

También estuvo el diputado Pedro Armentía López.

De su lado, el exmorenista y exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Jorge Luis López Gamboa, confirmó la reunión de trabajo y coordinación con Eliseo Fernández.