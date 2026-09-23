PT Y VERDE ROMPEN CON MORENA POR Y PERFILAN IR SOLOS POR LA GUBERNATURA DE CAMPECHE

Fuente: Desde el Balcón.

La alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enfrenta una ruptura rumbo a la elección de 2027, luego de que PT y Verde decidieran, de acuerdo con la información difundida por “Desde el Balcón”, tomar su propio camino en la disputa por la gubernatura de Campeche.

De acuerdo a la información del portal, el diputado local Andrés Fernández del Valle Laisequilla confirmó el distanciamiento del Verde y adelantó que su partido buscará fortalecer su presencia en los 13 municipios, con la intención de crecer electoralmente sin depender de Morena.

Por su parte, el PT también habría decidido separarse de la alianza después de manifestar inconformidad con los resultados de las encuestas en las que no figuró su propuesta para Campeche, Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores.

El desacuerdo no se limitaría a Campeche. Según la información proporcionada, el PT también cuestionó que perfiles impulsados por el partido en Zacatecas, Colima y Quintana Roo quedaran fuera, por lo que planteó realizar “encuestas espejo” en las que participen sus aspirantes.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que las diferencias podrían afectar la unidad de la llamada Cuarta Transformación. De concretarse formalmente estas decisiones partidistas, Morena, PT y Verde llegarían por caminos separados a la contienda por el Gobierno de Campeche en 2027, después de haber participado juntos en anteriores procesos electorales.