DETIENEN A ALCALDE MORENISTA DE JUCHITÁN; LO INVESTIGAN POR EXTORSIÓN Y PRESUNTOS VÍNCULOS CON ESTRUCTURA CRIMANAL

Autoridades federales y estatales detuvieron al alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, emanado de Morena, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Durante el operativo también fue detenido Carlos Alberto “N”, quien forma parte de las investigaciones que desarrollan las autoridades. De acuerdo con información atribuida al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las indagatorias relacionan a los detenidos con una estructura criminal presuntamente dedicada al cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

La detención ocurre en medio de investigaciones que autoridades de Oaxaca mantienen contra grupos relacionados con delitos de alto impacto en la región del Istmo. La Fiscalía estatal ha informado durante septiembre de diversas acciones contra el narcomenudeo y otros delitos en Juchitán.

Las imputaciones contra Sánchez Altamirano deberán ser determinadas durante el proceso judicial correspondiente, por lo que su detención no implica una declaración de culpabilidad.