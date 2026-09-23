¡COMO JUEGOS PIROTÉCNICOS! CABLEADO LANZA CHISPAZOS CASI A DIARIO Y ATEMORIZA A VECINOS

Chispazos y descargas eléctricas que vecinos comparan con “juegos pirotécnicos” mantienen en alerta a familias de las colonias Guanajuato y San Martín, ante el temor de que las constantes fallas en el cableado provoquen un incendio o alguna persona resulte lesionada.

El problema se concentra en la calle 8, entre las calles 27 y 29, donde habitantes aseguran que desde hace más de tres meses se presentan cortocircuitos de manera recurrente, principalmente durante las lluvias o cuando aumenta la humedad.

Los afectados señalaron que las variaciones y fallas en el suministro eléctrico ya habrían ocasionado daños en electrodomésticos de varias viviendas, con las consecuentes pérdidas económicas para las familias.

De acuerdo con los vecinos, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió anteriormente y retiró un árbol que afectaba las líneas en la esquina de las calles 29 y 8. Sin embargo, aseguran que el cableado antiguo y deteriorado presuntamente no fue sustituido, por lo que las fallas continúan.