CRISIS DE INSEGURIDAD EN CARMEN PUEDE EXTENDERSE A TODO CAMPECHE SI PABLO GANA LA GUBERNATURA, ALERTA RICARDO MEDINA

-“Durante 9 años tuvo a su cargo la responsabilidad de vigilar, cuidar y velar por la paz de los carmelitas, pero fracasó”

La inseguridad enmarcada con ejecuciones y balaceras que se vive en Carmen, es responsabilidad de un gobernante (Pablo Gutiérrez Lazarus) que no supo garantizar paz a los carmelitas, por lo que si ganara la gubernatura, Campeche quedará en una situación similar de violencia a la que predomina en la Isla, y eso no lo podemos permitir, aseveró Ricardo Medina Farfán, dirigente estatal del PRI.

Se trata, recalcó, de un gobernante que no supo cómo garantizar la seguridad, lo cual es la peor evidencia, las peores credenciales, para alguien que quiere tener la confianza.

Se vive una crisis de seguridad en Carmen, pues no sólo se reportó una doble ejecución en Isla Aguada, sino una balacera en Plan de Ayala que cobró la vida de 3 personas, y otros actos que evidencian la lucha entre grupos criminales.

Medina Farfán resaltó que ante este panorama no se debe dejar pasar que la persona que hoy es el virtual candidato de Morena a la gubernatura, era el alcalde de Carmen, tenía bajo su mando a la Policía Municipal y, por ende, la responsabilidad de vigilar, cuidar y velar por la seguridad de los carmelitas.

Uno de los mayores fracasos de Pablo Gutiérrez Lazarus en sus 9 años como alcalde de la Isla, fue no haber podido resguardar la seguridad de los habitantes de Carmen, lo cual ha representado una pérdida de tranquilidad y paz.