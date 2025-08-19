POR IMPAGO DE PEMEX, DESATENCIÓN DE PABLO A LA INFRAESTRUCTURA E INSEGURIDAD, VENTAS EN EL AFA HAN CAÍDO EN 50%, REPORTAN

Al exponer una serie de problemas que enfrentan y afectan a comerciantes y clientes, entre los que destacan fallas en la infraestructura e inseguridad en los alrededores y exigir atención al Gobierno de Pablo Gutiérrez Lazarus, Sergio Alberto Martínez Herrera, locatario del mercado público “Alonso Felipe de Andrade (AFA)”, reportó que también por el impago de Pemex las ventas han caído en un 50 por ciento.

Los locatarios somos “el termómetro de la economía local, y las ventas han caído en un 50%, pues si antes en un buen día vendíamos mil pesos, hoy apenas llegamos 400 pesos, lo que refleja la crisis del comercio de la ciudad por la falta de pago de Pemex, y en lo que afectan situaciones como la inseguridad en los alrededores del inmueble”.

Martínez Herrera expuso que en la central de abasto una de las mayores preocupaciones está en el área de carnicerías, pues el cableado eléctrico fue instalado de manera subterránea en una zona que constantemente maneja agua. “Esa combinación representa un riesgo, porque puede ocasionar accidentes y electrocutar a alguien o dañar equipos”, alertó.

Además, en las inmediaciones del mercado se han registrado riñas entre indigentes, lo que, aunado a la falta de vigilancia policiaca, genera inseguridad para los clientes que acuden con sus familias y que, ante este panorama, optan por no estacionarse para comprar y se retiran.

Martínez Herrera recordó que desde febrero los locatarios elaboraron un pliego petitorio para exigir atención a múltiples necesidades del mercado, sin embargo, persisten pendientes.

También afecta el diseño del mercado, pues tiene a varios locatarios de las áreas internas en desventaja frente a quienes se ubican en zonas más visibles, y esto repercute en las ventas, agregó, y negó que más de 100 locales estén cerrados. “Salvo casos aislados por enfermedad u otras circunstancias, los demás abren”, refirió.