VULNERA PABLO DERECHOS JURÍDICOS CIUDADANOS Y AGRAVA CRISIS ECONÓMICA CON DESALOJOS DE NEGOCIOS A ORILLA DE PLAYA: RENÉ ROLDÁN

El secretario general del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), René Roldán Pérez, denunció que los recientes desalojos realizados en la orilla de la playa del malecón costero presentan irregularidades legales, vulneran derechos jurídicos ciudadanos y muestran un sesgo político del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.

Explicó que, aunque es cierto que el Ayuntamiento tiene la facultad de ordenar los espacios públicos, se han registrado casos en los que los procedimientos no se llevan a cabo conforme a la ley, afectando directamente a ciudadanos y negocios establecidos en la zona. “No son las formas”, sentenció.

Roldán agregó que incluso hay denuncias por v3ng^nzas personales del edil, así como por usurpación de funciones, pues gran parte de los terrenos en cuestión pertenecen al ámbito federal.

Estas acciones afectan la economía de familias carmelitas, al provocar la pérdida de fuentes de empleo. “Carmen vive una crisis que es innegable, y hacerlo de esta manera únicamente contribuye a agudizarla”, criticó.

El dirigente panista denunció también la parcialidad en la entrega de permisos y anuencias, y un caso es el negocio ubicado en área verde bajo árboles de uva, pues pese a incumplir lineamientos ambientales, se le han otorgado facilidades con el respaldo del propio alcalde.

Para finalizar, Roldán Pérez advirtió que estas irregularidades podrían derivar en juicios y amparos que obliguen al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones, recursos que finalmente saldrán del erario público