COMO CANDIDATA, LAYDA ADVERTÍA QUE LE ABRIRÍAN LAS PUERTAS AL NARCO; HOY COMO GOBERNADORA, ¿QUIÉN LO DEJÓ PASAR?

Campeche enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes, con el crimen organizado ganando terreno y la ciudadanía sumida en el miedo. Irónicamente, en 2015, durante un debate del IEEC, Layda Sansores advirtió sobre esta amenaza antes de abandonar el foro: “El pueblo lo sabe, murmura, el miedo recorre las calles, ciudadanos que aman a Campeche, no importa de dónde vienen y en qué partido militan, unámonos si queremos que la tierra de nuestros hijos siga oliendo a agua de sal y no a tierra quemada. ¿Se dan cuenta? El narco está tocando la puerta de nuestro estado y aquí entre nosotros un candidato está dispuesto a abrirla y como esto es una farsa por respeto a la ciudadanía me retiro.”

Hoy, como gobernadora, Sansores se enfrenta a su propio discurso, pues bajo su mandato la violencia ha crecido exponencialmente. Campeche, antes considerado un estado seguro, ahora vive asesinatos, extorsiones y desapariciones. La pregunta que muchos se hacen es: ¿quién abrió realmente la puerta al narco en Campeche?